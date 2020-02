Acusan que vecinos dejan sin luz Unidad Habitacional Valle Real por las noches

Vecinos del Fraccionamiento Valle Real de esta capital, se encuentran molestos por la decisión tomada por los integrantes de la Asociación Civil “Unidad Habitacional Valle Real”, de apagar el alumbrado público por las noches, exponiéndolos a los riesgos que puedan sufrir en su persona o en su patrimonio por parte de los delincuentes.



Señalaron que dejan a oscuras las calles y andenes de las manzanas 4 y 5 de dicho fraccionamiento.



A decir de los quejosos, que pidieron el anonimato por temor a las represalias, esta medida inició dos días después del homicidio de una mujer el pasado 17 de febrero.



Con la decisión de los directivos de la asociación mencionada, los vecinos tienen el temor fundado de sufrir asaltos al llegar de trabajar por la noche, debido a la oscuridad total que se tiene en el lugar.



En estas manzanas, dijeron los informantes, habitan alrededor de 800 vecinos, ya que son varios edificios multifamiliares. Mencionaron que al solicitar una aclaración de la medida adoptada, los directivos no dan ninguna respuesta.



Comentaron que lo grave de esta situación, dijeron, es que la decisión de apagar el alumbrado público afecta a toda la unidad habitacional, en donde habitan unos 5 mil habitantes y más ahora que la inseguridad se ha hecho patente en esta parte de la ciudad capital.



La molestia es generalizada, porque se tiene que caminar en la oscuridad, pues además no hay servicio urbano, pues éste fue suspendido por la misma directiva a mediados de enero del año en curso, argumentando que el ruido de los camiones en la terminal molesta a los vecinos.



Por tal motivo, solicitaron la intervención de las autoridades para mediar en estos asuntos, pues no se puede vivir en la oscuridad, temiendo que en un momento a otro, sean objeto de sufrir un asalto, ya que al no tener el servicio urbano, se tiene que recorrer una distancia de más de 500 metros para llegar a la Central de Abasto y abordar allí las unidades de transporte público.