Acusan supuesto maltrato de alumno en primaria de Rafael Delgado

Una madre de familia acusó al Director y docentes de la escuela primaria “Sor Juana Inés de la Cruz”, ubicada en Rafael Delgado, de discriminación y maltrato en contra de su hijo.Comentó que el menor cursa el tercer grado y cuando lo inscribió, una señora le pidió tener cuidado pues supuestamente ahí los maltratan, lo que no creyó, sin embargo, el niño empezó a decir que ya no quería ir a clases.Cuando le preguntaba la razón, le decía que “la maestra le hacía feo", por lo que fue a hablar con el Director, pero éste fue grosero.Además, al niño lo asustaron porque le dijeron que lo sacarían de la escuela por no llevar el uniforme.De acuerdo a la madre, por ser tiempo de pandemia, el uniforme no era obligatorio pero el Director le aclaró que sí lo era.Asimismo, según la madre, el Director afirmó que el niño es de lento aprendizaje y mejor lo pasarían a la tarde, pues los maestros “no tenían por qué atrasarse con cada niño” pero ella afirmó que el menor no tiene problemas, asegurando que los docentes le están provocando un problema psicológico, “pues al rato va a creer que él no puede aprender”.La madre comentó que pidió tiempo para cambiar de escuela pero el Director dijo que no se va a estar preocupando y dijo a la docente que si el niño no aprende bien, no es problema de ellos.