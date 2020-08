Acusan tala irregular de un árbol del fraccionamiento Dos Ríos, en Xalapa

A quien corresponda:



Autoridades municipales (Municipio de Emiliano Zapata, Ver.)

Autoridades Estatales y federales SEMARNAT

Diferentes medios de comunicación



Soy, desde hace 12 años, habitante del fraccionamiento Dos Ríos en la localidad de Dos Ríos, Veracruz, un fraccionamiento que cuenta con la dicha de tener áreas verdes de uso común en donde habita una diversidad de aves, que hacen de este lugar un lugar privilegiado, tranquilo y lleno de paz, donde todavía tenemos el privilegio de despertar con su hermoso canto.



Hasta la semana pasada, en el fraccionamiento se contaba también con un hermoso y vivaracho árbol de eucalipto, un árbol enorme, muy tupido que inspiraba un gran respeto por su majestuosidad y porque quienes amamos la naturaleza, sabemos los beneficios de sus hojas y más en estos tiempos de enfermedad en vías respiratorias; pues bien, la ignorancia y tontería humana es grande, pues presuntos vecinos del lugar se han encargado de hacer una tala inmoderada, sin norma, pasándose por el arco del triunfo a nuestro patronato y autoridades municipales, dando muerte al árbol de eucalipto mencionado y varios árboles y palmeras de algunos circuitos, algo que no es justo.



Por este motivo y ante la frustración que me causa no poder enfrentar a semejantes personas, pues al parecer son agresivas y ya han golpeado a algunos vecinos del lugar, decidí hacer del conocimiento por este medio lo que está sucediendo, con la finalidad de que intervengan los medios que me leen y pueda llegar a oídos de las autoridades competentes, para ver si todavía se puede rescatar el árbol y que investiguen y descubran a las personas que hicieron semejante daño y que les hagan ver la gravedad de sus acciones, pues para colmo al parecer están usando un tipo de líquido para secar a la naturaleza y al estar el árbol de eucalipto a escasos metros del pozo de agua que nos abastece al fraccionamiento (y a otros fraccionamientos cercanos) podrían contaminar los mantos acuíferos, causando un terrible daño.



Me da muchísima tristeza y ojalá investiguen y eviten que se haga más daño.

Por favor ayuden compartiendo esto, gracias.