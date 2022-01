Acusan “tortuguismo” en oficina regional de Patrimonio del Estado en Córdoba

Jorge Avendaño López, dirigente del Frente de Organizaciones Populares (FOPAC) en la zona centro acusó de tortuguismo en la oficina regional de Patrimonio del Estado.Señaló que la tramitología para obtener escrituras es demasiada lenta, incluso algunas colonias tienen un rezago de hasta 9 años y no pueden obtener la certeza jurídica con las escrituras debido a que se viene arrastrando desde hace varias administraciones el mismo problema."Estaba al frente el señor Belisario Domínguez y llegó Arturo Sosa, pero es lo mismo, no hay avances".Incluso refirió que hay personal que solicita documentos que no vienen en los requisitos para obtener las escrituras y hace dar vueltas a los interesados y que estos a su vez pierdan tiempo, dejando a un lado el trámite pues también pierden dinero.Ante esta situación pide la intervención de las autoridades estatales pues los ciudadanos están a gestionar y pagar sus escrituras para tener certeza legal sobre su propiedad.