Acusan tortura y extorsiones de Fuerza Civil contra 3 detenidos en Xalapa

Familiares de Antonio "N", quién fuera detenido junto con dos amigos, Juan “N” y Jesús "N”, por la supuesta portación de marihuana, denunciaron actos indebidos y agresiones a los señalados por parte de elementos de la Fuerza Civil en Xalapa, tras pasar un retén cerca de Homex.



David, padre de Antonio "N", aseguró que su hijo, al igual que sus amigos, fueron privados de su libertad por 12 horas, donde los uniformados les exigieron dinero en efectivo a cambio de dejarlos.



Por lo anterior, solicitó la intervención de las autoridades competentes a tomar cartas en el asunto, ya que se está juzgando a personas inocentes, y los familiares temen salir a la calle por supuestas amenazas de los uniformados.



"El día Jueves 16 de enero del presente año 2020, siendo las 22:30 horas aproximadamente, Antonio “N” refiere que salió de su domicilio en compañía de sus amigos, viajaban en su vehículo marca Chevrolet tipo Aveo, color blanco, con rines deportivos, con placas de circulación del Estado de Veracruz; al transitar por las calles de la Colonia Homex, de esta Ciudad Capital se encontraba un retén de la Fuerza Civil, policiacos les hicieron alto total al vehículo, ellos bajaron, inspeccionaron el vehículo, y los revisaron a cada uno de ellos, al revisar a uno de ellos le localizaron una colilla de cigarro de marihuana, lo que provoco molestia de los elementos".



Argumentó que los elementos trataron de buscar más droga, exigiéndoles a los jóvenes la información de la persona para la cual supuestamente trabajaban.



"Ellos les hicieron saber a los elementos policiacos que no había más droga, ya que Jesús “N” solo es consumidor, pero esta respuesta no detuvo a los policiacos de la Fuerza Civil, quienes decidieron llevar a los tres detenidos a las afueras de la ciudad; lugar en el que fueron torturados, los tres fueron esposados, para dejarlos inmóviles; cubriendo su cara con un trapo, tratándolos de ahogar con agua, recibiendo golpes y toques eléctricos en todo el cuerpo, es decir; en testículos, cuello, abdomen, cabeza, cara, brazos, manos, piernas y pies", expuso.



Mencionó que mientras los torturaban y al no obtener la respuesta sobre la persona que les proporcionaba la marihuana para su consumo, los policías los amenazaron con "quitarles la vida" con un machete.



"Antonio "N" pidió al comandante de la Fuerza Civil que por favor dejaran de torturarlo, en ese momento le ofrece acudir a su domicilio para entregarle la cantidad de 20 mil pesos, por lo que aquel aceptó recibir la cantidad y a cambio le prometió dar la libertad a los tres detenidos".



Al acceder, refirió que el 17 de enero llegaron al domicilio donde les harían entrega del dinero, pero al llegar al lugar los uniformados también robaron artículos de valor y un vehículo, además de sembrar armas.



"En domicilio, entraron con lujo de violencia, derribando la puerta de acceso al domicilio e inmediatamente encañonaron a las personas que en su interior se encontraban, personas que Antonio “N” identifica como sus amigos, al estar dentro del domicilio los elementos de la Fuerza Civil, robaron todos los objetos de valor del interior de la casa, como son ropa, tenis, refrigerador, pantalla, computadoras, una consola de video juegos, etc. Entre otros objetos de valor robaron un vehículo marca Peugeot, que se encontraba afueras del domicilio. El mismo día, los elementos sembraron armas y droga a los detenidos para justificar su detención, posteriormente trasladándolos al Cuartel General de la Policía Estatal, Heriberto Jara Corona", relató de acuerdo a lo que su hijo declaró.



Para finalizar, agregó que a pesar de tener evidencias de la detención y la serie de irregularidades que tuvo todo el proceso, existen diversas omisiones por parte de los Fiscales de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Distrito XI, en la integración de las respectivas Carpetas de Investigación, y ante estas arbitrariedades, la madre de uno de los detenidos, presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).