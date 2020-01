Acusan trabajadores que infraestructura de CAEV en Poza Rica es inservible

La oficina operadora de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV) en Poza Rica tiene problemas para el mantenimiento de su infraestructura, al menos el parque vehicular requiere de reparaciones e incluso las fallas para la distribución del servicio, no se cuenta con recursos para resolverlas.



Este jueves trascendió sobre las intenciones de trabajadores de CAEV, en protestar con paro de labores porque no hay vehículos ni pipas en condiciones para que puedan realizar sus labores.



Estos trabajadores forman parte del Sindicato de Obreros y Empleados al Servicio del Sistema de Agua Potable, y aunque tuvieron reunión a puerta cerrada para pedir que sean reparadas las unidades, ya que, desde las instalaciones de la planta potabilizadora, en la colonia División de Oriente, se desplazan a cumplir las órdenes de trabajo y es donde se resguardan los vehículos.



Pero su dirigente sindical, Jaime Osvaldo Cárdenas Barrera, negó que se pretendiera una medida de presión, pero reconoció que hay precariedad en la CAEV, por ello, se busca dialogar con la oficina central ya que los trabajadores le han manifestado que también hay necesidades para reparar daños en la red y no cuentan con el material para resolverlo.



Pero el dirigente de trabajadores de CAEV reiteró que no hubo tal intención de parar actividades, pero sí de informar las deficiencias para sus herramientas de trabajo.