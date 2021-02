Acusan uso de programas del Bienestar para candidatos en Veracruz

Es lamentable que los programas del Bienestar se les esté dando un uso político electoral, por el tema de la renovación de las diputaciones federales y locales, así como las presidencias municipales, que se tendrán en 15 entidades del país, entre ellas Veracruz, apuntalando a candidatos morenistas.



Esto lo informó Luis Gómez Garay, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional de la Unión General Obrera Campesina y Popular (UGOCP), quien dijo que es una lástima que los gobiernos federal y estatal estén más preocupados en el tema electoral, que en la atención a los problemas sociales y económicos que padece la población en general.



“Está claro que la cuarta transformación ni es una panacea, ni es diferente a lo peor de los diferentes gobiernos que han tenido la responsabilidad de dirigir los destinos del país y del estado; tienen rasgos que se asemejan mucho a su origen, a su génesis, que es el tema de la manipulación electoral”, advirtió.



En entrevista, el dirigente campesino, señaló que en el presente año las expectativas cifradas son muy malas. “El campo seguirá en el olvido, seguirán anclando a la población rural a la pobreza a través de los programas federales”, alertó



“La verdad no esperamos nada del gobierno federal, es un gobierno con una extraordinaria miopía que no permite avizorar mayor desarrollo para el campo, porque no lo traen en su agenda, la agenda del gobierno no pasa por el desarrollo social de las comunidades rurales”, puntualizó.



¿Cuál sería la participación, en este caso de los hombres del campo, en este proceso electoral que se avecina? Se le preguntó.



Yo creo que la población rural ya está también ya ha llegado a un momento de lucidez, hace un par de años, se podía pensar que podía pensar de que podía haber esperanza o podía haber la cuestión del beneficio de la duda, pero hoy en día está claro que no vamos a en estadio de desarrollo, productivo, integral de la sociedad mexicana.



¿Ustedes, como organización, van a participar activamente en estos procesos electorales? Se le insistió.

Nuestra organización siempre ha sido una organización plural, desde luego, nosotros respetaremos la pluralidad, pero nosotros llamaríamos a votar por una cámara de diputados plural, democráticos y de la que se puedan desterrar los vicios que hoy tienen, aseveró.



“Es necesario acabar con la reimplantación de la línea, la cuestión de leer, por parte de los diputados de aprobar los proyectos de ley sin ni siquiera leerlos, entre otros temas. Tenemos que revertirlo, queremos una Cámara de Diputados que defienda los presupuestos para el campo y defienda la composición de este presupuesto hacia un desarrollo equilibrado, tanto en el ámbito social como en el ámbito productivo”.