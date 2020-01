Acusan vecinos de la Luz del Barrio que Ayuntamiento quiere talar encino en área protegida

Vecinos la colonia Luz del Barrido de esta capital, denunciaron que la Dirección de Medio Ambiente y Sustentabilidad del ayuntamiento de Xalapa, pretenden talar un árbol de encino que se encuentra en un área protegida.



Angélica Acosta Morales, representante de los afectados, indicó que dicho ejemplar, mantiene un proceso de litigio, pues dijo, ya son varios años que han intentado invadir dicha área, que es propiedad privada y retirar el árbol, esto, ante la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA) y la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente del Estado de Veracruz.



"Hace unos días, salimos corriendo para ver qué pasaba, y vimos que nuestra malla, que tenemos como limitación del terreno, vimos que había sido cortada y había una persona que había entrado a desamarrar un árbol que está en litigio porque una constructora lo quiere derribar, es la segunda vez que tratan de derribarlo. Subió un arquitecto, Hugo Lechuga a decir que tenía órdenes de Juan Carlos Olivo Escudero, Director de Medio Ambiente".



Así también, señaló que el lugar boscoso, es área federal, por lo que no le compete al municipio de Xalapa. Además, la residente señaló a José Rafael Vista Hakim como el dueño del fraccionamiento cuyas dos terceras partes están dentro del polígono del área natural protegida, mismo que pretende construir dos edificios más, talando más árboles.



"Quiere hacer dos edificios más, el árbol le estorba, le estorba para construir, nos está robando terreno. Las recomendaciones no las acatan, tenemos escrituras, tenemos todos los documentos, tenemos denuncias".



Por su parte, informó que las dependencias donde se tienen las denuncias correspondientes, Fiscalía General del Estado (FGE), Sedema y la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente del Estado de Veracruz, no acatan los procesos, o no interceden por la zona protegida, también se denunciarán.



Es preciso destacar que el lugar exacto del área protegida, es en la Calzada Luz del Barrio, número 149, colonia Luz del Barrio.