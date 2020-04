Adán Vez Lira era el punto de encuentro para quienes defienden a la naturaleza

Adán Vez Lira fue un hombre serio, comprometido con su causa, siempre activo en sus labores del campo, con su familia, un apasionado de la naturaleza y de las aves, así lo define Aurelio Molina Hernández, administrador de la Reserva Natural Xocotitla, en Paso de Ovejas, observador profesional de aves y ecologista comprometido.



Al lamentar el asesinato de Adán, ocurrido el pasado miércoles 8 de abril, en La Mancha, municipio de Actopan, Aurelio comenta que Vez Lira se encontraba organizando el Festival de las aves y humedales, el más antiguo de México, “que este año celebraría la edición 23, donde todas las personas, asociaciones civiles, deportistas, artistas todos relacionados con la protección del ambiente se reúnen, conviven y comparten experiencias cada quien desde sus proyectos personales y de grupo”.



“Su pérdida es irreparable, nos quitan un gran aliado, compañero y amigo en nuestra actividad que por momentos se siente como una actividad tan lejana de la mayoría de la gente, tan difícil de contagiar y de entender por los demás”, expresa Aurelio, desde Paso de Ovejas.



—Lamentable el fallecimiento de Adán Vez Lira. ¿Qué proyecto estaban desarrollando, Aurelio?



“Nos encontrábamos coordinando nuestra participación en el Festival de aves y humedales La Mancha 2020. Sería nuestra tercera ocasión. El contacto lo hizo por un mensaje en facebook el 24 de febrero. Acepté de inmediato buscando la oportunidad de llevar un grupo de amigos y compañeros como UMA Yolihuani, Ecomare, Bioaxis, Arácnidos del Puerto, Reserva Natural Xocotitla y PAU Paso de Ovejas. Lamentablemente la epidemia del COVID-19 ocasionaría la suspensión del festival”.



—¿Cómo era Adán?, ¿cuál era su lucha, sus convicciones, su compromiso?



“Era un hombre serio, muy comprometido con su causa, siempre activo en sus labores del campo, con su familia, su pasión la naturaleza y las aves nuestro punto de encuentro.



“Siempre luchando en favor de todos, siempre defendiendo el mar, la Laguna, las montañas, el manglar y toda la fauna.



“Seguíamos nuestras actividades en las redes sociales, amigos en Facebook, de esa amistad y conocimiento me compartió la coadministración de su página Festival de Aves y Humedales La Mancha https://www.facebook.com/pages/category/Education/Festival-de-Aves-y-Humedales-La-Mancha-1556697684591232/



En un principio me sugirió que publicara fotografías del lugar, actividades, paisajes y aves principalmente”.



— ¿Cuál era la importancia del Festival de aves y humedales de La Mancha?



“El festival de aves es el festival más antiguo de México, en este año se celebraría la edición 23, donde todas las personas, asociaciones civiles, deportistas, artistas todos relacionados con la protección del ambiente se reúnen, conviven y comparten experiencias cada quien desde sus proyectos personales y de grupo. Su pérdida es irreparable, nos quitan un gran aliado, compañero y amigo en nuestra actividad que por momentos se siente como una actividad tan lejana de la mayoría de la gente, tan difícil de contagiar y de entender por los demás”.



—¿Por qué era un ejemplo a seguir?



La lamentable y penosa situación que estamos padeciendo es un motivo suficiente para intentar replicar todo lo que él pensaba y realizaba en favor del ambiente. Fue un gran luchador en su zona desde hace mucho tiempo, cuando el cuidar la naturaleza era aún más menospreciado; duele saber que ya no estará más para apoyarnos. Aún somos pocos pero debemos unirnos para que nuestra actividad y nuestra voz se escuchen”.



—Tú estás realizando un importante trabajo en el seguimiento y registro de aves migratorias, ¿qué me podrías decir de esto?



“Soy un hombre de campo, crecí entre papayas, mangos, tamarindos, sandías y vacas. Mi familia nos inculcó el amor a la naturaleza desde niños, mi madre siempre sembrando semillas y plantando árboles, dándole frutas a las aves. Mi padre fue un gran hombre, muy trabajador, siempre cuidando la naturaleza en las formas que él conocía y compartiendo su conocimiento conmigo. El paseo de domingo era ir a Xocotitla (Reserva Natural Xocotitla) nuestro proyecto familiar de conservación de flora y fauna, que ahora forma parte de la Red de Sitios Multiplicadores de la Plataforma de Ciencia Ciudadana Naturalista de CONABIO.



https://www.naturalista.mx/projects/reserva-natural-xocotitla-veracruz



Además, ahora, Aurelio Molina Hernández colabora con Pronatura Veracruz en el proyecto Veracruz Río de Rapaces.



Desde el 2016 ha apoyado este trabajo de monitoreo de aves rapaces, de importancia mundial por ser el corredor migratorio más importante y numeroso del mundo, aún poco conocido en la mayoría de la población, nos dice.



Además, es coordinador voluntario del Programa de Aves Urbanas de CONABIO en Paso de Ovejas (PAU Paso de Ovejas)



En https://www.naturalista.mx/projects/programa-de-aves-urbanas-paso-de-ovejas está realizando labores de sensibilización y concientización ambiental en escuelas primarias, secundarias, bachilleratos y jardines de niños, eventos de gobierno municipal en los municipios de La Antigua, Paso de Ovejas, ferias ambientales, charlas y presentaciones, en Boca del Río y Xalapa.



“Estamos convencidos de nuestra labor y seguiremos trabajando a favor de la naturaleza, su conservación y aprovechamiento razonable”, concluye.