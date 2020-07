Adaptar Centros COVID-19 en Veracruz costó más de 11 millones de pesos

La Secretaría de Salud de Veracruz adjudicó las adecuaciones a los Centro de Atención Médica Expandida (CAME C-19) en Xalapa, Boca del Río y Coatzacoalcos por un monto total de 11 millones 284 mil 34.37 pesos.



Cabe señalar que en el caso del Velódromo de Xalapa y del Centro de Raqueta del Instituto Veracruzano del Deporte, los trabajos representaron una inversión por 3 millones 312 mil 177.88 pesos, pues sólo se acondicionaron temporalmente para atender a enfermos con COVID-19.



Sin embargo, en Coatzacoalcos se realizó el acondicionamiento y puesta en marcha de diversas áreas del Hospital Materno-Infantil para la atención de los pacientes que ameriten hospitalización por el COVID-19, así como la habilitación de otro CAME C-19, ambas acciones por un total de 7 millones 971 mil 856.49 pesos.



La adecuación para los primeros 2 espacios se hizo con cargo a los “Recursos Fiscales Propios del Estado (REFIPE) 2020” y para el Hospital de Coatzacoalcos con Recursos Fiscales 2020, con autorización de la Subsecretaría de Egresos de Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN).



Para el Velódromo y el Centro de Raqueta la Secretaría de Salud adjudicó la obra a la empresa Med Diseño, Construcción y Supervisión S.A. de C.V, con base en el decreto por el que se determinan medidas extraordinarias y de excepción para combatir la enfermedad, así como las demás leyes aplicables.



El contrato se firmó desde el 24 de abril y fue emitido por la arquitecta Karla Peregrina Bermúdez en su carácter de Directora de Infraestructura de Salud de la Secretaría de Salud del Estado, asignando el número SESVER-DIS-REFIPE-2020-001-AD-EXC.



Se estableció que los inmuebles pertenecen al Instituto Veracruzano del Deporte y los trabajos serán temporales para la atención de la emergencia sanitaria.



La Secretaría pagó 750 mil 201.65 pesos para el CAME C-19 de Boca del Rio y 2 millones 561 mil 976.23 pesos para la adecuación del Velódromo de Xalapa.



La dependencia concedió un contrato similar signado por Peregrina Bermúdez para el “Acondicionamiento y Puesta en Marcha de Diversas Áreas del Hospital Materno-Infantil, para la atención de los pacientes que ameriten hospitalización por la enfermedad del virus SARS-CoV2 y Habilitación de un CAME C-19 en las mismas instalaciones.



Lo anterior, según el contrato SESVER-DIS-Aprovechamientos-19-2020-004-AD-EXC en el que la ganadora fue Constructora Nona SAPI de C.V.