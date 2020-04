Adecuarán recolección de basura en Xalapa ante pandemia

El director de Medio Ambiente y Sustentabilidad del Ayuntamiento de Xalapa, Juan Carlos Olivo Escudero, dijo que se estarán implementado nuevos lineamientos para la recolección de los residuos sólidos de acuerdo a lo estipulado por la federación.



"El Gobierno Federal emitió unos lineamientos para la operación de los sistemas de recolección y disposición final de los residuos sólidos. Son unos lineamientos muy específicos para las etapas de la contingencia".



Explicó que algunos trabajadores del área de Limpia Pública no están haciendo uso de los cubrebocas, o del gel antibacterial, por lo que en la reunión que se tuvo con los implicados, se les hizo el exhorto para salvaguardar su salud.



Así también, comentó que una de las acciones que los ciudadanos ya deben implementar de manera inmediata en casa, es separar los residuos para contribuir con los trabajadores de Limpia Pública.



"Debemos separar ya los residuos y los reciclables y valorizables, almacenarlos limpios en nuestras casas, no está la situación para saturar la recolección; los podemos dejar en nuestra casa para que en otro momento se los podamos entregar a los recolectores. En este momento, toda la ciudadanía debería estar separando los residuos", concluyó.



De igual forma, enfatizó que podrían implementarse métodos de separación tomando como ejemplo otros países, donde los desechos sanitarios se guardan en bolsas transparentes.



"En Europa, en los hogares se guardan todos los residuos sanitarios en bolsas transparentes, los cubrebocas, los cotonetes, los curitas, los pañales, las toallas sanitarias, para que los trabajadores sepan que esa no la deben abrir. Esto ya era una invitación a la ciudadanía, con estos lineamientos que tienen tres días que estamos analizándolos, tenemos que generar una propuesta con Cabildo para que se analice y que nos diga si va a ser una obligación para el municipio", concluyó.