Adelantarán elección de agentes municipales en Xalapa; será el 3 de abril

El Cabildo de Xalapa recalendarizó la elección de agentes municipales para el próximo domingo 3 de abril, luego de la orden que le dio el Congreso del Estado para que determinara otra fecha distinta al 10 de abril debido al ejercicio de Revocación de Mandato en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador.Si bien el Artículo 173 de la Ley Orgánica del municipio Libre estipula que la aplicación de los procedimientos aprobados para elegir a las autoridades auxiliares del Ayuntamiento, debe ser a más tardar del segundo domingo del mes de abril, esta fecha decidida por la Comuna Capitalina coincidió con la consulta que realizará el Instituto Nacional Electoral (INE) sobre la continuidad del titular del Ejecutivo federal en el cargo.Hasta el momento se desconocen los detalles de la convocatoria, toda vez que la misma no ha sido publicada por la Secretaría del Ayuntamiento, ni en los estrados físicos del Palacio Municipal, ni en la página web de la Alcaldía.Esto implicaría una falta a lo establecido en el mismo 173 de esta normativa, en el que se lee que la convocatoria para la elección de Agentes y Subagentes municipales deberá ser publicada a más tardar el día 25 del mes de febrero del año de la elección.Cabe recordar que en Xalapa sólo existe la figura de agentes municipales y no de subagentes, que representan a las congregaciones de El Castillo, Chiltoyac, El Tronconal, 6 de Enero y Julio Castro.Este reportero se comunicó a estas agencias municipales para confirmar que las bases del proceso ya hubiesen sido publicadas en sus respectivas sedes; sin embargo, la información obtenida es que las desconocen, lo que preocupa a los aspirantes toda vez que faltan 25 días para la elección y aún no se han podido registrar.Y es que mientras en otros municipios donde se celebrará la votación el mismo día que en Xalapa (3 de abril), entre ellos Córdoba, los candidatos tiene como fecha límite para registrarse este martes 8 de marzo, a fin de comenzar las campañas de proselitismo el 12 de marzo; en la Capital del Estado esas fechas siguen siendo inciertas.Esto implicaría una violación al tercer párrafo del artículo 17 del Código Electoral de Veracruz, que señala que los Ayuntamientos se sujetarán, en la elección de agentes y subagentes municipales, a los principios rectores de los procesos electorales y, en lo conducente, a la aplicación de los procedimientos señalados en este Código.En particular se estarían afectando los principios de certeza y máxima publicidad porque se desconocen las fases del proceso de renovación de las autoridades auxiliares y la convocatoria por sí misma.