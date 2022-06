Además de familiares, nuevos Alcaldes llegaron a colocar improvisados: Diputada

En muchos de los actuales Ayuntamientos no solo impera el nepotismo sino también la improvisación, pues se ha colocado en puestos clave a personas sin capacidad ni preparación, que de no corregirse reflejarán malos resultados en la Cuenta Pública 2022.Al manifestar lo anterior, Citlali Medellín Careaga, diputada local y presidenta de la Comisión Permanente de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Congreso del Estado, aseveró que se tiene que acabar con la improvisación de los Ayuntamientos.Reconoció que de no corregirse esta situación, los resultados se verán en la Cuenta Pública 2022, la primera de las actuales administraciones municipales.“No es suficiente tener voluntad y ganas de hacer las cosas, se requiere capacidad y preparación y menos improvisaciones, pues al final del día, ellos (los alcaldes) serán los responsables de su Cuentas Públicas, del desvió de recursos y de muchas otras cosas más”, detalló.Como ejemplo de la improvisación mencionó que el titular de la Dirección de Obra Pública de un Ayuntamiento debe ser un ingeniero o un arquitecto y en la Tesorería debe estar, mínimo, un contador público. Sin embargo, en muchas administraciones esos puestos los ostenta gente que ni siquiera tiene un perfil administrativo.“Hay muchas fallas en los Municipios, hay mucha improvisación, es lamentable ver los perfiles tan bajos que tienen”Además, expuso que otra de las fallas es que no están subiendo información pública en los portales de transparencia.Aunque dijo que no se debe generalizar el hecho porque hay Ayuntamientos que sí tienen personal capaz, preparado y capacitado.