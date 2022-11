Además de Javier Duarte, podría haber más detenidos por desaparición forzada: FGE

La fiscal general, Verónica Hernández Giadáns, señaló que además del exgobernador, Javier Duarte de Ochoa, vinculado a proceso por el delito de desaparición forzada de personas, siguen abiertas las investigaciones que ligan con dicho delito a exmandos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) como Arturo “N”, por lo que “podría haber más detenidos”.La fiscal dijo confiar en la investigación, afirmando que los fiscales a cargo del proceso del exmandatario estuvieron en una audiencia de 30 horas y consiguieron la imputación y vinculación a proceso.Respecto al exsecretario de Seguridad, Arturo “N”, reiteró que por secrecía no puede dar más información, sin embargo, aunque el funcionario actualmente está libre su proceso continúa.“Es una investigación que está abierta, que no ha concluido”, subrayó Verónica Hernández en entrevista tras acudir como invitada de honor al Tercer Informe de la presidenta del Poder Judicial, Isabel Romero Cruz.Ante las versiones de que Javier Duarte pudiera quedar libre, acortando su sentencia de 9 años de prisión por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero, con la posibilidad de ser trasladado a una prisión estatal ante su nueva vinculación por desaparición forzada, la fiscal general prefirió no hacer comentarios.“Vamos a esperar, yo no quisiera hacer comentario al respecto. Estoy segura de lo que nosotros hacemos (…). Corresponde a la Justicia Federal valorar los procesos que lleva para la determinación correspondiente”, dijo.Este jueves se informó que el exgobernador de Veracruz fue imputado por el delito de desaparición forzada de personas.La Fiscalía de Veracruz informó que el exgobernador priista fue imputado por la Fiscalía Especializada para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas:“Se realizó imputación y obtuvo vinculación a proceso en contra de Javier “N”, ex gobernador del estado como presunto responsable del delito de desaparición forzada de personas en agravio de la víctima con iniciales D.L.C”..Al respecto, a través de Twitter, Javier Duarte de Ochoa publicó un comunicado señalando que la imputación y vinculación a proceso del priista no se ejecutó porque las pruebas lo inculparan, sino porque presuntamente entorpeció la investigación de la desaparición del policía D.L.C.