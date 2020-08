Además de pandemia, comercios de Veracruz afrontan constantes robos

A lo largo de las últimas dos semanas han incrementado los robos en comercios y asalto a transeúntes en el fraccionamiento Reforma de la ciudad de Veracruz.



De acuerdo a comerciantes afectados por los robos, la calle donde se han registrado más atracos es Martí, donde la madrugada de este martes personas desconocidas intentaron abrir un negocio de venta de crepas y raspados, ubicado entre Grijalva y Magallanes, afortunadamente, la cortina resistió y los ladrones huyeron.



Al respecto, Jorge Perdomo Arana, comerciante afectado, expuso que han solicitado a la CANIRAC, una reunión con autoridades locales y estatales para implementar alguna estrategia de seguridad en la zona.



“Hubo un intento de abrir una de las dos cortinas de mi negocio y afortunadamente resistieron los candados y no se pudieron meter (...) ha habido varios restaurantes en el fraccionamiento Reforma durante las últimas dos semanas que han sufrido asaltos, se les han metido y han barrido hasta con los sistemas de seguridad, las cámaras, las computadoras y no es uno, son varios, en dos semanas nos han pegado mucho aquí en el Reforma, entonces creemos que la vigilancia debería ser mayor en la zona para poder combatir a esta gente que ya se dedica a darnos aquí en la torre a todos los restauranteros”, explicó.



El empresario aclaró que, aunque hace unos meses ya tuvieron algunas reuniones con la Secretaría de Seguridad Pública, no existe un refuerzo de vigilancia ni patrullaje durante las noches, mientras que la autoridad municipal no ha mejorado el alumbrado público en la zona.



Por ello, lamentó que tanto la SSP como el ayuntamiento de Veracruz mantengan en abandono esta y otras zonas de la ciudad.



“Falta que en las noches haya seguridad en esta calle, por ejemplo, en Martí algunos de las luminarias no funcionan, han sufrido vandalismo, las bancas han sufrido vandalismo, esas personas que están haciendo eso son los que finalmente están levantando las cortinas y no hay quien les diga que no, realmente hay muy poco alumbrado, algunas dejaron de funcionar, necesitamos que nos mejores el alumbrado y los rondines en las noches”, mencionó.



Recordó que anteriormente existía un módulo de Policía Estatal, ubicado en avenida España y Paseo Martí, el cual les brindaba atención inmediata en caso de ser víctimas de robo, pero éste fue desactivado.



Perdomo Arana señaló que la pandemia aunada a estos robos, les ha complicado subsistir como empresarios pues apenas están reabriendo sus puertas tras cinco meses de permanecer cerrados y amantes de lo ajeno ya están cometiendo atracos.