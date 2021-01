Adeudan a trabajadores municipales de Teocelo quincena y parte de aguinaldo

Trabajadores del Ayuntamiento de Teocelo denunciaron que a esta fecha no se les ha pagado la segunda quincena de diciembre y una parte del aguinaldo.



Uno de los empleados que omitió su nombre por temor a represalias indicó que les urge que les paguen, pues muchos ya no tienen dinero y lo requieren para hacer sus compras del día de Reyes y para sus gastos diarios.



“El único pago que nos han hecho fue el 15 de diciembre que nos pagaron nuestro sueldo y una quincena como adelanto de aguinaldo y desde ahí ya no nos han pagado nada, pasamos la cena del 24 y la cena del 31 y no hemos tenido ningún ingreso, es Día de Reyes y necesitamos darles un regalo a nuestros hijos”, explicó.



Asimismo, acusó que el alcalde Mario Chama Díaz los amenaza con despedirlos si no apoyan a su hija, la presidenta del DIF Municipal, la cual aseguró buscará la alcaldía de Teocelo.



“Ese señor sólo se preocupa por estar haciendo la campaña para su hija Mara, pero no es justo que a nosotros como personal de confianza nos tengan ahorcados de dinero, porque va a pasar como el año pasado de que, por hacer magnos eventos, bailes y lucirse él como persona como supuesto alcalde, nos va a dejar ‘bailando’ y no vamos a tener ingreso, lo hablo por mí, pero por mis compañeros porque estamos en la misma”, comentó.



Y es que, según los empleados, refirieron que para el informe de labores del DIF Municipal se hizo un gasto “exagerado” mientras ellos no reciben su quincena



“Pero también estamos amenazados de que si hablamos ya no vamos a tener ingreso o trabajo de lo que falta de esta administración de don Mario y que si no apoyamos la campaña de la señorita Mara no nos va a dar trabajo si llega a ganar y nos está obligando a apoyar todos los eventos.



El evento que hizo del informe de gobierno del DIF Municipal fue algo exagerado, no se había visto un gasto tan grande en administraciones anteriores y fue para un círculo de personas, eso no fue para el pueblo, y a nosotros no nos pagan, no es justo”, finalizaron.