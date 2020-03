Admite CAEV, que en Tantoyuca, fugas y desabasto son culpa de administraciones pasadas

La dirección general de la Comisión del Agua del estado de Veracruz, ha comenzado a realizar la apertura de nuevos sistemas de vital líquido en la zona Norte, al incluir a municipios como Platón y Tantoyuca, sin embargo, ha reconocido que la falta de agua en algunas zonas se debe a tener muchos desperfectos en infraestructura a los que administraciones pasadas no dieron mantenimiento correcto, afirmó Jorge Félix.



El funcionario estatal, experto en agua, indicó que en Tantoyuca se logró efectuar un sistema múltiple para la región de Santa Clara y San Antonio Galera, con más de 3 mil tomas, invirtiendo hasta la quinta etapa, cerca de 25 mdp, no obstante, reiteró, que se encuentran verificando las fallas que se tienen en la ciudad, intentando que se valide cada proyecto y poder resarcir las dificultades.



“Ustedes deben de reconocerlo, son décadas que los gobiernos anteriores han dejado en el olvido, desgraciadamente resarcirse el daño no es ni fácil ni barato, tenemos que buscar los recursos financieros, a través de la Federación que se pueden obtener para resarcir tanto daño que tenemos en las comunidades; no tan sólo Tantoyuca tiene este problema, contamos gran parte de las cabeceras, de todos los municipios que tienen la tubería obsoleta, muy vieja, con especificaciones que ya no cumplen, como es el asbesto cemento, pero tenemos que resarcir los daños, repito no es algo que se puede hacer de la noche a la mañana, el tiempo puede ser muy largo”, declaró el funcionario de la CAEV al visitar Tantoyuca.



El Director general admitió que se estima en los siguientes años implementar más acciones para garantizar mejores servicios, aunado a que existen en los últimos meses, pugnas de algunas comunidades que no tienen agua de forma regular; aunque el funcionario señala que hay época de estiaje y que la CONAGUA ha determinado que la zona norte es clasificada como punto rojo ante la falta de lluvias.



Según el jefe operador de Tantoyuca, Aldo Juárez Vizcaya, pidió a los usuarios de las comunidades beneficiados debe hacer conciencia del suministro de agua, eficientando el tandeo y cooperar con el mantenimiento a través de la recaudación; pese a que ciertos usuarios han admitido que el servicio no es como se estipuló en el contrato, ya que sólo una vez a la semana les abastecen agua.