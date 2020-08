Admiten queja de Tomás Mundo luego que le negaran amparo contra designación de Fiscal

El Juzgado Décimo Séptimo de Distrito con residencia en esta ciudad de Xalapa admitió el recurso de queja presentado por Tomás Mundo Arriasa en contra del desechamiento de la demanda de Juico de Amparo Indirecto 311/2020 que promovió en contra del Congreso del Estado y otros por el proceso legislativo que designó a Verónica Hernández Giadáns como titular de la Fiscalía General del Estado.



En el recurso de queja que fue radicado con el folio 2213557/2000, el abogado penalista explicó que la determinación del Juez Federal de desechar la demanda de Juicio de Amparo le causa agravio porque el juzgador concluyó que es una facultad exclusiva del Poder Legislativo el nombramiento del titular de la FGE.



Sin embargo, expuso que en su demanda de amparo no combate la designación de la titular de la FGE, sino el proceso legislativo que estuvo plagado de irregularidades.



En ese sentido, expuso que para poder sostener que los actos reclamados se reducen o provienen de una actividad soberana del Congreso del Estado, que concluyó en la designación de Verónica Hernández Giadáns como Fiscal General del Estado de Veracruz, es menester realizar un estudio profundo y detallado de su naturaleza, del contexto en el que actuaron las autoridades responsables, así como el marco constitucional y legal que reguló su quehacer y que dichas autoridades responsables actuaron en contravención a las disposiciones contenidas en la Constitución Local, relativas al proceso de designación de Fiscal General del Estado.



Agregó que la determinación emitida por el Juez de Distrito resulta inconstitucional y no convencional, en la medida en que veda, de manera absoluta, la posibilidad de ejercitar la acción de amparo, lo que vulnera respecto al quejoso los derechos de audiencia y defensa, garantías judiciales, protección judicial, tutela judicial efectiva y acceso a la justicia.



Agregó que fue la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado (JUCOPO) la instancia que llevó a cabo el proceso de designación del Fiscal General del Estado y no la Comisión Permanente de Procuración de Justicia, la cual es la única facultada constitucionalmente para tal fin.



Además, la emisión de la convocatoria para la elección del nuevo titular de la FGE fue extemporánea, ya que se debió emitir, como lo establece la Constitución Política de Veracruz, en un plazo de cinco días naturales contados a partir de que quedó vacante de manera definitiva el cargo de Fiscal General del Estado.



La destitución definitiva de Jorge Winckler Ortiz ocurrió el pasado 26 de marzo y la convocatoria se emitió el 30 de abril.



Aunado a ello, las entrevistas a los aspirantes a ocupar el cargo de Fiscal General del Estado y la emisión de un punto de acuerdo y no un dictamen que contendría la terna, violentó los principios de legalidad, debido proceso y certeza jurídica, en virtud de que es facultad exclusiva de la Comisión Permanente de Procuración de Justicia y no de la JUCOPO.



También señaló a Juan Javier Gómez Cazarín, diputado presidente de la JUCOPO, quien expresó “públicamente su interés en que la ciudadana Verónica Hernández Giadáns, ahora tercero interesada, fuera designada Fiscal General del Estado, contraviniendo los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia”.



Al recurso de queja se anexaron los escritos de los diputados José Manuel Pozos Castro y María Josefina Gamboa Torales, presidente y secretaria de la Comisión Permanente de Procuración de Justicia, respectivamente, en los cuales reconocen que dicha Comisión no participó en el proceso de nombramiento, a pesar de estar facultada constitucionalmente para ello.