Adolfo Mota va por la diputación federal; denuncias en la SEV no procedieron

Pese al tiempo transcurrido, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no tomó acciones en las denuncias interpuestas ante la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que en su momento se hizo público del presunto desvío de recursos durante 2012 y 2013 en la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), cuando estuvo al frente de la dependencia Adolfo Mota Hernández, quien nuevamente busca ser diputado federal.



Durante su gestión al frente de la SEV, fueron firmados (aunque no directamente por él) cuando menos 4 contratos con empresas que se calificaron como “fantasma” por un monto superior a los 275 millones de pesos por la compra de material didáctico que, se dijo, nunca fue entregado a las bodegas de la Secretaría y mucho menos a las escuelas.



Tales contratos fueron observados tanto por el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) como por la Auditoría Superior de la Federación, que derivaron en denuncias en contra “de quien resulte responsable”.



Las adquisiciones del diverso material didáctico habrían sido facturadas por las empresas “fantasma”: MaverCarr SA de CV, Merca Carrey SA de CV, Prefacro SA de CV y Abastecedora Romcru SA de CV y fueron llevadas a cabo por el entonces oficial mayor Édgar Spinoso Carrera.



En marzo de 2018, ya era diputado federal Adolfo Mota y en medio de señalamientos contra el exgobernador Javier Duarte de Ochoa y varios integrantes de su gabinete, Adolfo Mota evadió hablar sobre los desvíos en la SEV durante su gestión y sólo dijo que él no firmaba nada. A partir de entonces, no se ha generado investigación alguna y nunca se le citó a declarar o aclarar.



Los contratos firmados durante esos dos años son los siguientes:



Contrato ADQ-AD-016-13 con la empresa MaverCarr SA de CV, por un monto de 19 millones 996 mil 857 pesos para la adquisición de 8 mil 713 paquetes de juego de asociación y relación de construcción ABC con tarjetas impresa de ambos lados, temas secuencias, número asociación, cuerpo humano, posturas correcta e incorrectas para nivel primaria.



También está el contrato ADQ-AD-021-13 con la empresa Merca Carrey SA de CV por un monto de 19 millones 996 mil 660 pesos por compra de 7 mil 495 paquetes de exhibidor de 9 charolas abarca campos de matemáticas, construcción, seriación, clasificación y construcción de la psicomotricidad fina y gruesa. En ambos casos fueron firmados el 5 de marzo de 2013.



El contrato ADQ-AD-059-12 con la empresa Pefraco SA de CV por un monto de 106 millones 802 mil 128 pesos para la compra de 49 mil 768 paquetes de material didáctico consistente en banco Montesori, tarjetas decimales, charolas unidades, decenas, centenas y millares en perlas y cubos, para contar millares.



Otro contrato más durante la gestión de Adolfo Mota con empresas fantasma, es el número ADQ-AD-058-12 con Abastecedora Romcru SA de CV por un monto de 131 millones 599 mil 680 pesos por la compra de 56 mil 724 paquetes de estuche de resaque magnético de madera con 15 piezas ilustradas y plastificadas con piezas imantadas. Temas: aves, desiertos, bosques exploración en la selva nivel primaria. Estos contratos fueron firmados el 26 de noviembre de 2012.