Adornan con “embolsados” negocio de juegos infantiles; Regidora pide su clausura

Como parte de la decoración de Halloween, en el parque infantil “Dorado Park”, colocaron dos bolsas negras colgadas, haciendo alusión a personas embolsadas, lo cual fue catalogado por la regidora de Veracruz, Belém Palmeros Exsome como ofensivo para las víctimas de violencia.A través de sus redes sociales, la también activista, condenó la acción del establecimiento ubicado al interior de una plaza comercial de Boca del Río porque no se debe normalizar la violencia en los niños.“Es humillante y ofensivo para miles de víctimas de violencia en el país que lugares como Dorado Park utilicen simbolismos de personas embolsadas para su 'decoración' con motivo de Halloween”, dijo.Con las fotos en donde se aprecian dos embolsados, pidió a las autoridades municipales boqueñas y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) tomar cartas en el asunto y no permitir este tipo de decoración.Por ello, exigió una disculpa pública y clausura del lugar.“Exijo a las autoridades correspondientes @JM_Unanue @sp_veracruz @_BocaDelRio la clausura del lugar y una disculpa pública por parte de Dorado Park. No debemos normalizar la violencia en el país, no metamos en esa cultura a los niños”, escribió.