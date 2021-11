Adornarán Xalapa con nochebuenas; piden a “malos ciudadanos” no robarlas

El director de Medio Ambiente y Sustentabilidad del Ayuntamiento de Xalapa, Juan Carlos Olivo Escudero, pidió a la población no robarse las flores de Nochebuena que estarán adornando diversos espacios de la ciudad durante diciembre.Detalló que en el embellecimiento de los lugares emblemáticos de la Capital con esta especie típica de la Navidad, se están usando 8 mil ejemplares para lo cual se invirtieron alrededor de 392 mil pesos.“Igual que cada año, queremos que la ciudadanía tenga un poco de alegría en las calles, que se sientan con cierto ánimo en estas fechas decembrinas, se presupuestó este año comprar 8 mil plantitas de nochebuena, llegaron hace una semana e inmediatamente se empezaron a colocar en varios puntos de la ciudad”, dijo.Olivo Escudero acotó que para la compra de la planta se hizo un proceso de licitación a inicio de año, para que los proveedores tuvieran tiempo de preparar sus ofertas y la planeación de la producción.“Llegó a tiempo, estamos en noviembre y ya tenemos la decoración navideña, el ornato que se colocó es con recurso propio, es recurso del Ayuntamiento, es algo que se deja para la ciudadanía y con la misma pedir que permanezca ahí”, precisó.En ese sentido, expuso que “hay algunos malos ciudadanos” que se las roban para colocarlas en sus domicilios particulares, cuando es una decoración obtenida con recursos públicos que debe permanecer a la vista de todos.“Hay algunos malos ciudadanos que piensan que las plantitas son para que decoren las casas particulares y se las llevan, invitar a toda la gente a que no lo hagan para que permanezcan para todos. Es una inversión pública, es obviamente para todos”, enfatizó.El titular de la DMAS dijo que hasta el momento no ha ocurrido esta situación con las nochebuenas ya colocadas pero expuso que el año pasado sí hubo casos.“Es complicado porque al estar en la vía pública, están sujetas a ese tipo de situaciones pero esperemos que este año sea menos (el robo) para beneficio de todos”, comentó.Enumeró que los capitalinos ya pueden contemplar estas flores en los camellones donde inicia la Avenida Xalapa, en SEFIPLAN, en el Teatro del Estado, en los parques como Juárez, en los balcones y pasillos del Palacio Municipal y otros espacios para lo que alcance la adquisición de la espacie.Juan Carlos Olivo Escudero explicó que a diferencia de la flor de Cempasúchil que adornó la Capital Veracruzana en Día de Muertos y que fue cultivada en los viveros municipales; la de Nochebuena se decidió adquirir externamente porque requiere de un cuidado mayor.“En el caso de la Nochebuena compensa más adquirirla porque es poco complicado y la floración la pueden ver, está floreando muy grande, entonces es por eso que se decide adquirirla y no producirla de manera propia (…) el reproducirla tiene su chiste”, abundó finalmente.