Adquiere Cruz Roja Córdoba trajes especiales para atender casos de COVID-19

Cruz Roja Mexicana, delegación Córdoba, adquirió equipo para atender casos de COVID-19 y no arriesgar a su personal voluntario, se trata de trajes especiales, guantes, goggles, todo lo que debe llevar el socorrista para protegerse de este "virus”, indicó el coordinador de Socorristas y Voluntarios, Héctor Solís.



Cada equipo es desechable y tiene un costo aproximado de 1,500 pesos. Fueron adquiridos por el patronato con recursos provenientes de las colectas ciudadanas.



"El traje protege a los paramédicos en un 95 por ciento, es desechable y sólo se usará para traslados de pacientes con el COVID-19".



El entrevistado reconoció que la ciudadanía está respondiendo a "quédate en casa" pero no deben bajar la guardia pues todos debemos cuidarnos siguiendo las medidas de prevención.



Agregó que la Cruz Roja apoyará con las campañas de información para que la gente esté consiente que es un tema real y debe haber protección entre todos.



"Nosotros trabajamos de manera coordinada con la Secretaría de Salud y en cuanto nos digan que habrá traslados, se apoyará, por eso necesitamos que se queden en casa, que no se saturen hospitales, estos trajes se usarán sólo cuando ya sea algo urgente", dijo finalmente.