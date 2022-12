Adquiere el municipio de Rafael Delgado camión compactador de basura

Aunque los ciudadanos de Rafael Delgado demandaban desde hace años el servicio de Limpia Pública, las administraciones anteriores hacían caso omiso porque les preocupaba el impacto que esto tendría en las finanzas, indicó el alcalde Isauro Ambrosio Tocohua, al anunciar la adquisición, por primera vez en la historia de este lugar, de un camión compactador.Destacó que dar ese servicio es un gasto para el municipio y a veces representa hasta meterse en problemas para quien no tiene experiencia.Comentó que por tres años él laboró en el área de Limpia Pública y de lo que aprendió allá, ahora podrá aplicarlo en su municipio.Indicó que se buscará reciclar lo más que se pueda no sólo para reducir la carga que se lleve al relleno sanitario, sino también para evitar mayor contaminación al ambiente.Explicó que por el momento se analiza en dónde podría quedar un centro de transferencia y ya se están detallando las rutas, por lo que se espera que este servicio se pueda echar a andar en unas dos semanas por primera vez en el municipio.Recordó que hasta ahora los ciudadanos tiran su basura con los recolectores, pero no se les impedirá que sigan trabajando, por lo que si los ciudadanos desean continuar tirando sus desechos lo pueden hacer o bien esperar a que pase el camión del ayuntamiento.