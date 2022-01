Adrián “N”, extesorero yunista, obtiene amparo liso y llano contra orden de captura

Adrián “N”, quien fuera Tesorero de la Secretaría de Finanzas y Planeación durante el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, obtuvo un amparo liso y llano en contra de la orden de aprehensión librada en su contra por los delitos de incumplimiento del deber legal, abuso de autoridad y desvío de recursos.El Segundo Tribunal Colegiado en materia penal, al resolver el Amparo en Revisión 220/2021 determinó, por unanimidad, que la Fiscalía General del Estado, a través del fiscal Manuel Medel Hernández, no logró demostrar la necesidad de librar una orden de aprehensión en contra del extesorero yunista, pues sus argumentos partieron de apreciaciones subjetivas y dogmáticas, que resultan insuficientes para justificar un mandamiento de captura en contra del exfuncionario.Asimismo, dentro de la sentencia se detalló que el Juez de Control, que concedió la orden de aprehensión el 9 de abril de 2021, vulneró el principio de imparcialidad, ya que añadió argumentos que no fueron sustentados por la Fiscalía General del Estado para intentar corregir las deficiencias en la solicitud de orden de aprehensión.Por lo anterior, el Tribunal Colegiado determinó que no se cumplieron los requisitos indispensables para la emisión de una orden de captura, por lo que el acto resulta inconstitucional.En ese sentido, ordenó al Juez de Control negar la orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía, estableciendo que “procede revocar la sentencia recurrida y conceder la protección federal para que el Juez de Control responsable deje insubsistente la orden de aprehensión reclamada y, en su lugar, emita una nueva determinación donde, atendiendo los lineamientos de esta ejecutoria, determine que no se encuentra justificada la necesidad de cautela prevista en la fracción III del precepto 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales y, por ende, niegue la petición ministerial de orden de aprehensión contra el accionante constitucional”.La orden de aprehensión que se dejó sin efectos había sido dictada en contra de Adrián “N” por su supuesta participación en los delitos de incumplimiento del deber legal, abuso de autoridad y desvío de recursos, con motivo de irregularidades relacionadas con recursos públicos destinados a la Secretaría de Salud estatal durante el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares.