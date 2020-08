Aduciendo bajas ventas, comerciantes exigen no cerrar centro de Coatzacoalcos

Empresarios de Coatzacoalcos salieron a manifestarse este sábado y a pedir a las autoridades no volver a colocar vallas en el primer cuadro de la ciudad.



Al menos 20 de ellos, dueños de hoteles, tiendas de ropa, estéticas y demás, se dijeron en contra de los cierres parciales que se vienen haciendo desde hace meses con el presunto propósito de evitar más contagios de COVID-19 entre la población de Coatzacoalcos.



Añadieron que los cierres no han servido para nada y al contrario, sólo han llevado a que sus tiendas y comercios hayan sido afectados tras la disminución de hasta el 50 por ciento en sus ventas, además que han tenido que prescindir de algunos empleados.



Eduardo Campos Gómez, de “Almacenes Fiesta”, dijo que los empresarios y comerciantes están hartos de la situación y añadió que ellos han tomado las medidas pertinentes para que sus clientes estén seguros dentro de sus tiendas.



"Evitan el paso con vallas y los clientes no pueden llegar. Cuando las autoridades avisan, la gente se asusta y ya no viene y las ventas se caen a más del 50 por ciento, además de que de por sí ya estaban bajas. Hay negocios que ya han tenido que cerrar porque ya no aguantan tantos días cerrados", dijo.



La convocatoria de los empresarios para reunirse la hicieron desde el día viernes y terminaron sorprendidos al ver que este sábado no hubo cierre, pese a que la página oficial del Ayuntamiento lo había anunciado.



Dijeron creer que no fue cerrado el paso por la advertencia de retirarlas con el uso de la fuerza, pues en la zona del mercado “Morelos” sí hubo vallas.



Por su parte, el representante de la tienda de regalos denominada “Juno 2000” añadió que van cerca de 20 tiendas en el centro que ya cerraron de forma definitiva ante no soportar no tener ingresos y no poder seguir pagando a sus trabajadores.



Externó a su vez que aunque solicitaron audiencia con el alcalde Víctor Carranza, éste nunca los atendió. La intención era proponerle que los más de 40 policías que están ubicados en las zonas de vallas recorrerieran las calles haciendo extensiva la invitación a sana distancia y uso de cubrebocas.



"Una forma de coadyuvar, les propusimos, es que los elementos de las vallas recorran las calles y entrada de mercados o dentro de ellos, paradas de camión, bancos, para exhortar al ciudadano, no obligarlos. Pero no nos dijeron nada, no nos recibieron", explicó.



José Alberto Pavón, dueño de un hotel y una hielería, reiteró que los cierres no sirven para nada y agregó:" el comercio está molesto y las autoridades no nos han ayudado para nada, sólo defienden sus intereses. Entre más nos agachemos, más nos van a ver las nalgas los gobernantes".



Laura Campos, dueña de una estética de belleza, lamentó que por la situación ha tenido que despedir a 10 de los 15 empleados que tenía en su negocio.



En suma, los afectados esperan que este domingo no haya cierres pues consideran que el sábado no se pusieron las vallas ante su amenaza de retirarlas a la fuerza.