C.C. Director de Al Calor Político

Presente



Por medio del presente, me permito saludarlo muy respetuosamente y así también le solicito su valioso apoyo, para presentar a través de este medio mi solicitud a TELMEX. Le agradezco su atención al respecto.



C. Gerente General de TELMEX

Presente



Le solicito a usted de la manera más atenta su apoyo para que mi línea telefónica sea reparada y el servicio de internet sea activado.



Lamentablemente, al acudir el día 23 del presente mes a sus oficinas y en mis llamadas telefónicas he recibido 6 versiones diferentes de la situación de mi línea telefónica, la activación de internet y de fechas para que sea atendida mi petición al respecto.



Sin otro particular, le agradezco su atención al respecto.



Atentamente:

M.P.L.V

- - - - - - 1625

Reporte con número de folio 22 77 1772 / 24 de marzo 2021