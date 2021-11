Adulta mayor xalapeña acusa que técnico de MEGACABLE pintó insulto en su baño

Buen día:El 21 de octubre solicité a MEGACABLE un técnico instalador por cuestión de un servicio, al día siguiente se presentó en mi domicilio y pidió usar el baño, lo cual le permití.A la mañana siguiente, entro al baño y me doy cuenta que el técnico de MEGACABLE dejo escrita la palabra “p...” en el espejo de mi baño.Tras poner mi queja por llamada, acudió un supervisor a mi casa y después de hablar de lo sucedido me hizo poner mi queja por escrito, firmarla y me pidió una copia de mi identificación.Se retiró para volver más tarde y sólo para decirme que no procedía mi queja y me dijo “Hágale como quiera”.Lo que pido a MEGACABLE es que se responsabilicen por los daños, con la indemnización por el espejo de mi baño, ya que se tiene que cambiar.Les pido publiquen mi denuncia, con el fin de que llegue a ojos de PROFECO y de autoridades que me puedan ayudar.Gracias.