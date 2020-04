Adulto mayor de Jalacingo pide ser beneficiado con pensión del Bienestar

Francisco Juárez Marcos, ciudadano de la tercera edad y originario de Jalacingo, pidió el apoyo de las autoridades de los programas sociales, pues fue despedido y desalojado de su hogar.



"Hice mis trámites desde el mes de septiembre del 2019 y hasta ahorita no he recibido ni un apoyo; a algunos les está llegando y a mí no me ha llegado ni un quinto".



El afectado señaló que, al saber que se quedó sin trabajo, lo desalojaron del lugar donde rentaba desde hace 18 años.



Juan Jacobo Martínez, vecino de Francisco Juárez, platicó que durante los últimos meses él lo ha estado ayudando con comida y hospedaje, pues lo encontró viviendo en la entrada del Palacio Municipal.



"Él salió en agosto, los primeros días se mantenía viviendo en el Palacio o donde le dieran posada o en la calle, estuvo viviendo así por quince días. Está viviendo ahora conmigo".



Así también, dijo que aunque ha recibido apoyo por parte de autoridades de Jalacingo, busca que Don Francisco tenga un ingreso.



"No voy a negar que sí me han apoyado pero lo que necesitamos ahora no sólo es el apoyo de un rato. Con que se le dé el apoyo de la tercera edad, él podría cubrir unas cosas que necesita".



Para que las autoridades competentes puedan contactarse con Don Francisco y Juan Jacobo, vecino que le está brindando alimento y un lugar donde vivir, dejaron el número telefónico 228 132 5478.