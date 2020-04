Adultos mayores reciben pensiones respetando “Sana Distancia”, en Orizaba

A fin de recibir el apoyo del programa Bienestar que les llega a través de Telecomm, adultos mayores y personas con discapacidad formaron filas que daban vuelta hasta una cuadra respetando la sana distancia.



Desde antes de las 9 de la mañana, hora en que pueden empezar a cobrar, arribaron algunos beneficiarios para ser de los primeros en pasar, mientras Servidores de la Nación les daban indicaciones para que adultos mayores hicieran fila en una cuadra y personas con discapacidad en otra, a fin de que no se aglomeraran.



Cada uno de los beneficiarios recibió lo correspondiente a un bimestre, lo que representa una cantidad de 2 mil 620 pesos.



Quienes cobran a través de Telecomm lo hacen por apellidos, de ahí que a lo largo de esta semana este sector de la población estará acudiendo para recibir los apoyos correspondientes.



Algunos de los beneficiarios comentaron que los Servidores de la Nación acudieron a informarles de los días de pago, pero consideran que otros no se enteraron, por lo que optaron por avisar a sus conocidos, ya que hay quienes no tienen teléfono y menos a redes sociales.



Los pagos se estarán realizando hasta el 7 de abril, por lo que quienes tengan duda de cuándo les corresponde acudir a cobrar pueden acudir a las oficinas de Bienestar que se ubican cerca del palacio municipal de Orizaba.