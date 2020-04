Adultos mayores reclaman al Gobierno de Cuitláhuac pago del programa “70 y Más”

Un grupo de jubilados se manifestó en la Plaza Sebastián Lerdo, para exigir el pago de la pensión trimestral correspondiente al programa estatal “70 y Más”, conforme a la Ley 223.



Pablo Hernández Jiménez, presidente de la Alianza de Jubilados Pensionados y Adultos Mayores de Xalapa, mencionó que en esta administración han acudido en tres ocasiones para reclamar dicho pago, sin que tengan respuesta positiva.



"Se les paga siempre la primera semana vencida del trimestre. Precisamente en esta contingencia tiene que exhibirse el gobierno no pagándoles. A la fecha no cobran y las personas que han ido a preguntar dicen que no van a pagar".



En ese sentido, mencionó que el padrón de beneficiarios sufrió un recorte durante el Gobierno de Miguel Ángel Yunes.



"Desde que entró Miguel Ángel Yunes, dejó nada más 600, Xalapa tenía 3 mil 800 beneficiarios, durante el bienio panista, el padrón fue ‘rasurado’, dejando fuera a 3 mil 200 adultos mayores".



Destacó que los apoyos económicos son entregados a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del Estado de Veracruz, en el que fueron detectadas diversas anomalías y, por ello, hubo cambios administrativos.



"Entró este gobierno y los estaban cobrando. Cuitláhuac García tuvo que correr porque los agarraron robando", finalizó.