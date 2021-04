Adultos mayores se quedaron sin recibir la segunda dosis en Teocelo

Alrededor de las 14:00 horas, adultos mayores de Teocelo reportan que la vacuna antiCOVID que este día se aplicaría en este municipio se terminó.



Reprocharon que los representantes de Salud, así como de la Secretaría del Bienestar, no les dieran fecha para que regresen a recibir la segunda dosis que les corresponde de acuerdo con el Plan de Vacunación.



“Nos dicen que se terminó la vacuna y que a partir del lunes nos avisan. Pero por eso hicieron un censo, para que viniéramos a lo seguro, me pregunto dónde está la Cuarta Transformación”, señaló don Édgar.



Y es que refirieron que ya desde hace días atrás estaban exigiendo a la autoridad correspondiente que los inocularan con la segunda dosis del biológico, debido a que desde el mes de febrero recibieron la primera dosis y ya les corresponde.



“Se terminó y no nos aplicaron la vacuna, nos dijeron que no hay sin darnos más respuesta, no podemos esperar más tiempo, nos vacunamos desde febrero”, explicó doña Guadalupe, de 66 años.



Cabe destacar que ayer jueves y este viernes se llevaría a cabo la vacunación en ese municipio, luego de que recibieran la primera dosis de AstraZeneca el pasado 16 de febrero.