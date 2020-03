Advertencias por coronavirus no llegarían a comunidades en Sierra de Zongolica

Por razones de sus usos y costumbres e incluso falta de información, será complicado que la población de la Sierra de Zongolica acate las indicaciones preventivas que han dado los Gobiernos Federal y Estatal ante la pandemia del COVID-19, señaló el director de Protección Civil Municipal, David Flores Betanzo.



Mencionó que para empezar por la lejanía de muchas comunidades y la falta de tecnología, pues no hay Internet ni televisión en esas zonas, hay gente que seguramente ni siquiera está enterada de las medidas preventivas que han emitido las autoridades de los diferentes niveles.



Agregó que desde que se comenzó a saber del tema, hace alrededor de 15 días, se tuvo una reunión con las autoridades pero además la semana pasada se tuvo otra con el director del hospital del IMSS en este lugar y este martes habrá una más.



Comentó que por disposición del Ayuntamiento, se hará la compra de material preventivo para la ambulancia, que contará con equipo de protección personal, con el fin de que en los casos sospechosos que se puedan dar se haga el traslado de las personas hacia los nosocomios, ya sea aquí mismo en Zongolica e incluso a la Ciudad de México.



Recordó que el alcalde Juan Carlos Mezhua ya dispuso la suspensión de los actos masivos, sin embargo, no se descarta que la población acuda a sitios recreativos.



Agregó que a partir del miércoles, se cerrarán las plumas de acceso para llevar un control de los visitantes y verificar si alguien tiene algún síntoma.



Destacó que la recomendación a la población es para que no entre en pánico y si acaso tiene algún familiar con la sintomatología, se debe dar parte a la dirección de Protección Civil y no sacarlos y si es necesario hacer su traslado, esta área lo hará para su atención y tratamiento.