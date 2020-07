Advierte a xalapeños por estafadores; “pagaron” por auto con cheque sin fondos

Buen día:



El día de anteayer fui víctima de un fraude. Debido a problemas económicos, decidí vender mi vehículo en Facebook y un posible comprador me citó en el Súper Che de Carolino Anaya de esta ciudad, Xalapa.



Era un joven de estatura media, piel morena, robusto; venía acompañado de una mujer morena, robusta, cabello a los hombros color negro, tatuaje en la cintura y una perforación en la mejilla. Ella se hizo pasar por hija de un doctor y el joven según era su primo.



Al día siguiente nos citaron en Plaza Crystal para cerrar el trato. Esperábamos que ellos llegaran acompañados del papá de la mujer, “el doctor”, quien sería el nuevo propietario del vehículo pero no.



Ellos nos pagaron con un cheque, afuera de la tienda Elektra y después de eso, se marcharon con mucha prisa, dándonos un ticket de depósito sin fondos. Dijeron que el vehículo ya era suyo y se fueron sin aún yo endosar la factura y como los papeles ya estaban adentro del auto, se fueron enseguida con dirección a Veracruz.



Queremos que esto se haga viral para que no pase con más personas, ya que constantemente se dan este tipo de robos.