Advierte Alcalde de Chontla de bajos niveles en manantiales de Sierra de Otontepec

Manantiales de la Sierra de Otontepec, en la zona norte de la entidad, reportan un grave descenso en sus niveles, alertó el alcalde de Chontla, Éric Abraham Sosa Mar.



En ese sentido, admitió que los veneros de agua apenas reportan un 60 por ciento de su nivel habitual.



El Edil subrayó que a lo anterior, se agrega la dificultad de las reglas de operación del Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN), dado que no cuentan con el equipo para enfrentar la contingencia.



"Hemos solicitado el apoyo al Gobierno del Estado para dar seguimiento a la declaratoria por sequía, dado que los lineamientos que se establecen para acceder a los recursos son complicados", expuso.



En el caso de Chontla, la población capta agua de los manantiales; sin embargo, la sequía en esta demarcación igual afectó gravemente los niveles de estos.



Refirió que incluso solicitaron, mediante oficio, apoyo al Gobierno de Veracruz para acceder a recursos; sin embargo, hasta ahora no hay respuesta a dicho requerimiento.



"Estamos en espera de ello. Acudimos a la reunión para saber el procedimiento para acceder (a los recursos), dado que no teníamos todas la información", explicó.



Entre los manantiales que presentan bajo nivel, está el que se localiza en la congregación de San Juan.



"Todavía no se secan pero estamos en niveles bajos. En la parte de la sierra no se han quedado pero estamos viendo la manera de que se pueda atender esta situación para evitar que lleguen a secarse", explicó.