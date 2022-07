Advierte CMIC de incremento de 20% en precio del cemento en próximos días

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Xalapa, Gonzalo Pardo Ramos, dijo que la escalada de precios debido al aumento de la inflación está provocando el acaparamiento de cemento, pues se espera que en los próximos días suba un 20 por ciento.Dijo que ello no sólo impactará en los proyectos de obra pública que se están ejecutando actualmente, sino también en la construcción de viviendas y otros inmuebles."El cemento, el concreto, no hay ahorita en Xalapa ni en gran parte del Estado y el país porque viene un incremento del 20 por ciento. Imagínense lo que va a impactar. No nada más en las casas, en todas las vialidades que vienen ahorita, en todos los concretos hidráulicos. Viene un impacto importante", advirtió.Pardo Ramos aclaró que no es que no haya producción de dicho material, sino que por la inminente subida del precio los vendedores están especulando."Si yo hoy pido un volumen importante de concreto y mañana hay un incremento, evidentemente ahí está ese problema. No hay escasez de concreto, todas las obras que traemos los afiliados se están haciendo en tiempo y forma, pero ya nos dicen que ya se sugiere un incremento del 20 por ciento", reafirmó.Asimismo, indicó que otros materiales e insumos han subido en un 60por ciento de enero a la fecha, lo que afecta a las empresas que ejecutan las obras públicas en la ciudad y el Estado."Ahorita por el tema de Ucrania (conflicto con Rusia) se han complicado también algunos insumos y evidentemente eso ha impactado en las obras".El líder constructor agregó que en estos casos la Ley les permite presentar un ajuste en los costos de ejecución, dada el aumento escalatorio de los precios."Viene ahí considerado que cuando hay un incremento mayor o abrupto como en este caso se está dando, y se van a seguir dando", alertó.Consideró también que los gobiernos tendrán que plantear obras importantes para este año y dejar para el siguiente las menos relevantes. "Dedicarle el dinero por estos incrementos a las obras que realmente se requieran de mayor envergadura", refirió.El presidente de la CMIC Xalapa acotó que los materiales para proyectos hidráulicos como las tuberías tuvo un aumento del casi 15por ciento en lo que va del año, por lo que están presentando los ajustes correspondientes para poder pagar al precio del mercado.