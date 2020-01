Advierte FESAPAUV nuevas acciones en apoyo a universidades que no les han pagado

El dirigente de la FESAPAUV, Enrique Levet Gorozpe, dijo que podría haber de nueva cuenta alguna acción para apoyar a otras universidades en el país que no se les respetaron sus derechos laborales de diciembre.



"Hay problemas en otras universidades como la de Nayarit que no les pagaron a los trabajadores su aguinaldo y están muy irritados y molestos porque son prestaciones que ya devengaron y no se les ha cubierto y eso me parece que es una consecuencia de la mala planeación desde la Secretaría de Hacienda del Gobierno Federal".



Dijo que sostendrán una reunión con el Subsecretario de Educación Superior, en donde se le exigirá que no sucedan estas situaciones y que se les pague a los trabajadores lo que les adeudan.



"Pero de no ser así, vamos a estar en condiciones de plantear alguna serie de acciones que obliguen a las autoridades a que cumplan. En la universidad de Michoacán, el problema es con los trabajadores administrativos que tienen salarios precarios".



En referencia a la UV, indicó que está trabajando bien y el presupuesto ha sido suficiente para cubrir salarios y prestaciones de los trabajadores y también dijo que ya se preparan para la próxima revisión salarial y contractual para el mes de febrero.



"Ya tenemos emplazada a la Universidad en tiempo y forma y desde luego, estamos esperando que se den los tiempos para sentarnos a la mesa para revisar el pliego de peticiones. Estamos pidiendo el 15 por ciento de aumento al salario".