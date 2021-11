Advierte Gobernador por “narcopolleros”; abandonan a migrantes

Bandas del crimen organizado se dedican a cobrar como “polleros” a migrantes, con la promesa de llevarlos a los Estados Unidos, reveló el gobernador de Veracruz Cuitláhuac García Jiménez, al destacar que elGobierno del Estado continuará implementando acciones para dar certeza a los migrantes que pasan por territorio estatal.En la conferencia de prensa semanal desde Palacio de Gobierno, el mandatario estatal reiteró el llamado a los migrantes para que eviten caer en estos engaños, ya que en muchas ocasiones los dejan abandonados a su suerte, sin importantes que viajan con niños.En eje sentido, el titular del Ejecutivo dijo que en la reunión de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz de este lunes, se abordó el tema de la Caravana Migrante con el delegado del Instituto Nacional de Migración (INM), con quien se trabaja en conjunto para dar certeza a este sector en su travesía por la entidad.“A fin de seguir de manera coordinada los trabajos de atención a migrantes que estamos realizando, recuerden que en el estado de Veracruz en un tema de seguridad que queremos brindar a migrantes, los que eran conocidos como polleros, aquí quedaron en manos de la delincuencia organizada, no les importa la vida de los migrantes, por eso estamos exhortando a los migrantes que no caigan en manos de estas personas”, reiteró.Cuitláhuac García destacó que solo la Secretaría de Salud del Estado ha dado servicio y apoyo a más de mil 200 migrantes, por diversas cuestiones de salud, incluido el COVID-19, por lo que lamentó que medios nacionales e internacionales solo se concretan a señalar el tema de los migrantes, sin plantear soluciones.Por otra García Jimenez, mencionó que es de reconocer la participación del presidente Andrés Manuel López Obrador en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde el Ejecutivo Federal se refirió a esta problemática mundial e insistió que en Veracruz se plantean acciones para apoyar a este sector que viaja desde otros países con miras a llegar a la Unión Americana.De este modo, expresó que no escucha eco de este planteamiento e hizo mención a cadenas internacionales como CNN, Reuters, El Pais, Agencias Españolas y Francesas, quienes no hablan de la postura del mandatario mexicano pero se escandalizan de que viene la caravana.“Se escandalizan, pero no dicen quienes son los culpables de esa situación, ojalá se escuche lejos y mientras tanto nosotros atender y buscar prevenir, que no nos vaya a pasar una desgracia, seguiremos insistiendo y coordinándonos con el Instituto Nacional de Migración”, finalizó.