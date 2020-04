Advierte Gobierno de Veracruz sobre falsos “comunicados”; usurpan su nombre

Debido a que desde hace varias semanas circulan correos electrónicos usurpando el nombre del Gobierno del Estado, el área de Comunicación Social advirtió sobre dicho contenido.Y es que a las cuentas de medidos de comunicación y reporteros del Estado se envían supuestos “comunicados” desde las direcciones [email protected] [email protected] , mismas que no son reconocidas por las autoridades.Por ello, Comunicación Social del Gobierno del Estado solicitó a medios de comunicación no utilizar esta información como fuente oficial, ya que se trata de cuentas falsas que aprovechan la emergencia sanitaria para desinformar.“Informamos sobre la circulación de falsos comunicados emitidos desde el correo elctrónico con terminación en @hush.com. Por ello, la Coordinación General de Comunicación Social hace de su conocimiento la falsedad de dicha información y desconoce el correo mencionado anteriormente como una fuente oficial”.“Nuestra labor es comunicar de manera eficiente las acciones, obras y servicios que realiza la Administración Pública del Estado de Veracruz. Por lo cual, solicitamos de su apoyo para no replicar esta información y así seguir coadyuvando al fortalecimiento de una comunicación veraz y de una sociedad mejor informada”, informó el Gobierno de Veracruz.