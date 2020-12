Advierte INEGI por niños de Veracruz en actividades “peligrosas” o no permitidas

Durante 2019, en Veracruz, 13 de cada 100 niñas, niños y adolescentes (NNA) desempeñaron un trabajo remunerado o de labores domésticas, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional del Trabajo Infantil 2019.



Con lo anterior, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) situó a la entidad dentro de las primeras 10 con mayor tasa de trabajo infantil, referente a la población de 5 a 17 años de edad.



En el primer lugar de la lista nacional destaca Oaxaca, con 21.5%; Puebla y Chiapas, con 18.3%; Michoacán, con 17.6%; San Luis Potosí, 14.3%; Tlaxcala y Colima, con 13.9%; Nayarit, con 13.7% y Veracruz, con 13.1%.



En los últimos lugares destacan Nuevo León, con 6.3% de trabajo infantil; Ciudad de México, con 5.4% y Baja California, con 5.3%.



El INEGI además reveló que en Veracruz, 8 de cada 100 menores de edad igual desempeñaron actividades "peligrosas" o no permitidas.



El listado de entidades con niñas, niños y adolescentes en actividades no permitidas lo encabeza Oaxaca con un 13.7 por ciento; Puebla, 12.1 por ciento; Michoacán, 11.2; Chiapas, 10.9; Nayarit, 9.1 por ciento; San Luis Potosí, 9.0 por ciento; Tlaxcala, 8.8 por ciento; Aguascalientes, 8.1 por ciento; Colima 8.0 y Veracruz con un 7.9 por ciento.



Además, el estado de Veracruz registró un 5.8 por ciento de menores de edad en quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas; con lo cual alcanzó el lugar número 11 a nivel nacional, abajo de Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Puebla, San Luis Potosí, Tlaxcala, Tabasco, Colima, Yucatán y Guanajuato.



Dicho estudio se levantó en 48 mil 154 viviendas en el país entre 82 mil 888 personas de los 5 a los 17 años de edad y éste refleja que al menos un 11.5 por ciento de los niños, niñas y adolescentes trabajan. De éstos, un 7.1 por ciento laboran en actividades no permitidas (bares, minas, centros nocturnos y la industria de la construcción).