Advierte ORFIS que ningún despacho externo puede limpiar cuentas públicas

En el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) no hay arreglos ni acuerdos de ninguna naturaleza con el despacho externo para que se limpien las Cuentas Públicas de los Ayuntamientos, aseguró Delia González Cobos.La Auditora General del ORFIS avaló el Convenio de Colaboración Administrativa para que el Ejecutivo a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación efectúe la administración y recaudación del Impuesto Predial del Municipio que así lo solicite.La titular del ente fiscalizador dijo que se detectaron cerca de 10 despachos externos que están tratando de sorprender a los alcaldes ofreciendo sus servicios de revisión de las Cuentas Públicas con el argumento de tener “todo planchado” en el ORFIS.“Eso no es cierto y lo peor de todo es que los alcaldes o quienes toman las decisiones se dejan sorprender pensando que, porque alguien les recomendó un despacho van a tener la patente de corso pero no es cierto eso, por ningún motivo. Eso es algo que indigna, no hay ningún despacho que pueda decir que tiene arreglos en el ORFIS”, dijo Delia Cobos.Afirmó que desde su llegada al ente fiscalizador se ha tenido cuidado con ese tema que debe tratarse “con pinzas”, pues requiere de transparencia y manejo correcto del trabajo.La Auditora fue insistente al señalar que hay despachos que piden a los alcaldes que se les contrate porque aseguran tener conocidos, arreglos y todo planchado para arreglar las Cuentas Públicas.“Estamos dejando afuera los despachos que están haciendo trabajo irregular, hay despachos que han dejado colgados a los entes fiscalizables porque no entregan la documentación o la entregan incompleta, no se ajustan a los requerimientos del ORFIS. Si queremos cambiar las cosas tenemos que hacerlas de manera distinta”, consideró.Explicó que el ORFIS tiene 150 entes inscritos en el Padrón de Despachos Externos y Prestadores de Servicio Profesionales de Auditoría Pública que cuentan con personal serio, responsable y profesional que ha entregado perfectamente la información que requiere el Órgano de Fiscalización.Hay quienes andan afuera con una bandera de amiguismos asegurando tener acuerdos o arreglos con el ORFIS “pero aquí no hacemos arreglos de ninguna naturaleza”, reiteró.Por otra parte, la Auditora dijo que es positivo el Convenio entre el Gobierno del Estado y los Municipios para el cobro del Impuesto Predial.Recordó que el artículo 115 de la Constitución Política del país establece que la recaudación del Impuesto Predial corresponde a los Municipios.“A mi juicio es positivo y eso es una facilidad que se les da a los Municipios para que puedan recaudar más, teniendo una herramienta tecnológica que facilite el pago del impuesto predial, porque incrementa el Fondo de Fortalecimiento Municipal”, concluyó.