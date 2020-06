Advierte PAN Veracruz sanciones a Alcaldes de este partido que ratificaron Reforma Electoral

Luego de la aprobación de la Reforma Electoral, donde presuntamente 127 Cabildos del Estado de Veracruz dieron su aval de la reforma en materia electoral a la Constitución local, al menos 20 Alcaldes panistas serían desafiliados por aceptar dicha acción, adelantó el presidente del Partido Acción Nacional (PAN) en Veracruz, Joaquín Guzmán Avilés.



Expuso que ya cuentan con un listado preliminar de municipios que aprobaron la Reforma Electoral pero se está en la revisión de las actas, ya que el grupo legislativo de Morena no quiso presentarlas el día de ayer.



Guzmán Avilés aseguró que existieron anomalías en el Congreso del Estado y un "bloqueo" para que los Legisladores de oposición pudieran subir a tribuna, por lo que revisarán todas las actas y la situación legal para comprobar que todo se desarrolló fuera la Ley.



“Hay algunos Alcaldes panistas que hicieron eso; vamos a actuar en consecuencia. Si es panista y es militante, pues obviamente tendremos que iniciar los procedimientos y si no es panista, se tendrá que hacer su desconocimiento total de que pertenece a Acción Nacional. Obviamente, cuando quieran venir a Acción Nacional, pues no van a ser recibidos de la manera en que se les recibía como Alcaldes del Partido Acción Nacional (…) nosotros tenemos 20 Alcaldes que habían aprobado la Reforma, 10 que inclusive ya no se acercan al partido”, refirió.



El líder del PAN en Veracruz mencionó que una vez que se revisen las actas y se confirme que estos Alcaldes aprobaron esta reforma, se iniciará el proceso de sanción que podría ir desde perder sus derechos de cargo en el Partido Acción Nacional o la desafiliación de este instituto político.



“Tenemos las pruebas, tenemos todo. Es un acto inconstitucional el no querer presentar la situación de la revocación de mandato. Hay algunas situaciones que están fuera de la ley, como la parte donde el Congreso presenta el dictamen una hora ya después de que inició la sesión y lo marca bien claro el reglamento, esto debe de ser 48 horas antes de iniciar la sesión, o si no entra fuera del marco legal”, mencionó.



Finalmente, Guzmán Avilés expuso que los tres presidentes de los partidos políticos de oposición (PAN, PRI, PRD), estarán revisando en conjunto las irregularidades en que se incurrió, para presentar "lo que es, a todas luces, una situación de inconstitucionalidad".