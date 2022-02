Advierte Parlamento abierto sobre sanciones a alcaldes que incurran en nepotismo

La diputada Verónica Pulido Herrera, vocal de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información y Parlamento abierto, indicó que todo aquel alcalde que incurra en actos de nepotismo podrá ser merecedor de sanciones administrativas o incluso a la inhabilitación de su cargo como servidor público.En entrevista, Pulido Herrera explicó que existen penalizaciones, donde la más grave radica en la inhabilitación. Al respecto, dijo que quien esté apegado a las normas, no debe temer porque está respetando la reglamentación."A nosotros al segundo día que estábamos en el Congreso nos llegó esta parte de la reglamentación, que dice que no puede haber nepotismo de primero hasta cuarto grado de manera horizontal y creo que una buena forma de hacer un buen ejercicio, que como Alcaldes o Alcaldesas se respeten las leyes, porque es el ente cercano a la población", detalló.Finalmente, la diputada agregó que quien por desconocimiento hubiera incurrido en dichas faltas, ahora que se realizan capacitaciones ya no tiene motivos para repetir esas acciones incorrectas, pues pueden ocasionar sanciones y poner en riesgo su situación legal.