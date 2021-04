Advierte PES que no permitirá la legalización del aborto en el país

El grupo legislativo del Partido Encuentro Solidario (PES) en la Cámara de Diputados no permitirá la legalización del aborto en el país, advirtió el legislador y dirigente nacional de ese instituto político, Hugo Eric Flores Cervantes.



Mediante un video difundido en sus redes sociales, dijo que ayer jueves, las Comisiones Unidas de Salud y Equidad de Género citaron a una sesión de trabajo y ahí los diputados de MORENA intentarían aprobar y firmar el dictamen que legaliza y despenaliza el aborto para posteriormente agendarse en una sesión plenaria.



Sin embargo, al enterarse de esa intensión, señaló que pidió a los dos diputados del PES integrantes de ambas Comisiones que abandonaran la sesión y con ello no se alcanzó el quorum requerido para declarar instalada la sesión de trabajo, con ello el PES impidió un “albazo legislativo”.



En ese sentido, expuso que su partido da una muestra clara en torno a la posición que tienen como partido Pro-Vida y Pro-Familia y pidió que el tema se debata a nivel nacional.



“Que pena nos dan los diputados de MORENA porque están no solamente intentando dar albazos, sino no discutir de manera abierta situaciones que el PES a puesto en la mesa. Estamos absolutamente en contra de la legalización y la despenalización del aborto, ya ni lo intenten”.