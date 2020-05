Advierte SEV que seguirán denunciando corrupción; incluyendo a funcionarios de la Huasteca

En el marco de la entrega de insumos para protección contra coronavirus en Tantoyuca, el secretario de Educación del estado de Veracruz, Zenyazen Escobar, ratificó que los tecnológicos de esta región huasteca habrán de tener mayores recursos para poder reactivar los trabajos de obra pública, esto tras varios meses de estar detenidos; también advirtió que los actos de corrupción serán investigados, asegurando que no se detendrán las denuncias por nuevos casos que lleguen a descubrirse.



En entrevista, mencionó que se espera que la Fiscalía realice su trabajo de acuerdo a cada denuncia que han hecho por parte de la SEV; dejando entrever que están al pendiente de los casos que se tienen en la zona de Tantoyuca y Chicontepec.



“No vamos a permitir ningún caso de corrupción en esta Secretaría, yo creo que estamos siendo transparentes, los golpes que a veces se da en contra con algún servidor que trabaja en la secretaría son con respeto, sabemos que se están tocando callos muy fuertes, como el tema de corrupción, el tema de los fraudes que se han dado, tenemos más de 49 denuncias en la Fiscalía; tan solo el desfalco de los tecnológicos que es por mil 58 millones de pesos, vamos a seguir luchando, reiteramos no vamos a permitir ningún tipo de corrupción en el gobierno”, ratificó el funcionario, esperando que tanto su delegado de la SEV, Sergio Hernández y otros no se presten a malas actitudes.



Escobar García explicó que están al pendiente del avance de la obra que se hace tanto en el Tec de Tantoyuca y en el de Chicón “los recursos ya se van a liberar para continuar con las obras que se tienen asignadas, el tema del recurso, se debe a que la Federación lo tenía detenido y que no había dado a ningún estado de la República con la liberación de esta semana que viene empezamos nuevamente los trabajos en Chicontepec y demás”.



Ratificó que sus funcionarios de la zona de Tantoyuca serán vigilados ante cualquier acción que no corresponda a una conducta ética, aquella que involucre con la corrupción; todos estos detalles serán denunciados por la institución que representa.



Según el funcionario estatal, en esta oportunidad realizaron la donación a los centros de salud, más de 100 caretas de impresión 3D y 400 cubrebocas; con destino a municipios de Chicontepec, Platón Sánchez, Tantoyuca y otros; con recursos propios de los docentes de los tecnológicos se ha logrado reforzar la prevención contra COVID-19 hacia los trabajadores de la salud que se encuentran en varios nosocomios.