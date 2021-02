Advierten a aspirantes de nuevo ingreso en la UV por falsos intermediarios

El vicerrector de la Universidad Veracruzana en la zona Córdoba-Orizaba, José Eduardo Martínez Canales, pidió a los aspirantes de ingreso, no caer en la mentira de aquellos que aseguran ser intermediarios entre los estudiantes y la casa de estudios.



"Algo muy importante: todo es a través del portal web institucional, no tenemos intermediarios, no ofrecemos cursos de preparación, no se recibe dinero fuera del que depositas con la orden de pago generada por el propio portal".



Hizo el llamado para que ante las dudas que surjan, se dirijan los interesados a cualquiera de los contactos que aparecen en las páginas de la UV. "No nos apoyamos en ninguna persona para hacer trámites ni fungir como intermediario, mucho ojo, no se dejen engañar".



Indicó que para más información, se invita a visitar el portal web institucional en www.uv.mx donde encontrarán las convocatorias y sitios web que la UV ha diseñado y puesto a disposición para registrarse, obtener un folio y cumplir con cada actividad y fechas establecidas.