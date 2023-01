Advierten de aumento de la drogadicción en zonas serranas de la zona centro

Algunas comunidades de las zonas serranas en las Altas Montañas, han dejado de ser sanas en cuanto al consumo de alguna droga, pues ya se observa que comienzan a haber jóvenes con algún tipo de adicción, indicó el sacerdote Román Oficial Gil.Sostuvo que este fenómeno ya se está presentando, pues hay el consumo de algún tipo de droga, que se suma a la práctica del alcoholismo que desde hace tiempo es una constante.“Se están presentando problemas en las comunidades de la región de las altas montañas y es que se está detectando drogadicción, cuando hasta hace unos años podría yo decir que eran comunidades sanas, no puedo negar que había una presencia fuerte de alcoholismo, pero ahora es que en la mayoría, si no es que en todas las comunidades, se han hecho presente las adicciones”.De igual forma sostuvo que estas prácticas del consumo de algún estupefaciente lo aprenden en otras partes del país o en el extranjero, pues la necesidad les hace salir de sus comunidades a buscar empleo en otros lares y ahí tienen el encuentro con este mal.Ahora, dijo, no sólo la gente de esas comunidades tiene que lidiar con pobreza, marginación, alcoholismo, sino también con drogadicción.Por ello expresó que es necesario reforzar la educación en valores en la familia y como iglesia no dejar de predicar para que los jóvenes al salir y se encuentren con estos peligros no caigan.El presbítero acentuó que preocupa que este problema este fracturando la vida de las comunidades, pues de algunos años hacia la actualidad la realidad social es muy diferente.