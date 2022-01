Advierten de evento “Norte” que azotará a la entidad este fin de semana

La Alerta Gris por lluvias y vientos, impulsada por el Frente Frío número 21 que azota al sur del Estado, se desactivó este martes 11 de enero. Sin embargo, se espera que este fin de semana otro "Norte" azote a la entidad, así lo confirmó el director de Protección Civil en Coatzacoalcos, David Esponda Cruz.El funcionario dio a conocer que como problema causado por el temporal en el sur, únicamente se atendió un reporte en Villa Allende de la caída de unas láminas, alrededor de las 4:30 de la madrugada pero no pasó a mayores."Tuvimos 3 accidentes vehiculares por falta de precaución, las condiciones no son adecuadas y debemos estar pendientes. Esperemos que no haya más, confiamos que la gente considera la precaución para evitarlos. Sólo tuvimos un reporte de una ciudadana en Allende por caída de láminas en su domicilio", detalló.Explicó que aunque la Alerta Gris fue desactivada, las lluvias del Frente Frío 21 persistirán hasta el día jueves."Se desactivó Alerta Gris, nos deja la Secretaría Alerta Especial por lluvias hasta el jueves y vientos que no van a estar tan fuertes, más la probable formación de frente frío el fin de semana", dijo.Asimismo, adelantó que para el fin de semana se espera la formación de un nuevo Frente Frío, por lo que pidió a la población tomar precauciones."Pedirle a la población que tome las precauciones y asegurar todo, estar atentos a los medios de comunicación, aseguren sus bienes personales, ventanas, techos, láminas, todo lo que pueda causar algún hecho", concluyó.