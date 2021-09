Advierten de riesgo por tramo de terracería en mal estado, en Xalapa

Buen día:



El motivo de este correo es dar a conocer la nula atención que el Ayuntamiento de Xalapa tiene con la obra que realiza CMAS y CAEV, ya que en este momento se amplía la avenida Cuauhtémoc Cárdenas, que baja de la planta de luz del Sumidero hacia Camino Antiguo a Chiltoyac.



Por el momento, el cruce del Camino Antiguo a El Sumidero y a Chiltoyac está cerrado a la circulación, por lo que la avenida Amazonas en su tramo de terracería es la vía alterna para quienes viven en fraccionamiento Homex y las colonias vecinas.



Lo preocupante es que uno de los carriles carece de muro de contención y los vehículos pesados han ido deslavando el camino; por la lluvia se hicieron zanjas que fueron cubiertas por vecinos y conductores de la ruta Homex-Sauces pero con los días lluviosos no tardan en formarse nuevamente.



El Ayuntamiento se deslindó porque no es su obra y no tienen por qué interferir, CAEV y CMAS de igual modo "sólo dan el avión" porque habilitar las vías alternas por esta obra "no es su problema".



Ojalá sirva de presión para que envíen una cuadrilla con material para dar mantenimiento continuo, pongan agentes de Tránsito que dirijan de forma ordenada y no esperen a que un torton o un camión de pasaje le caiga encima a un particular o a peatones, ya que la obra se va hasta diciembre "si bien nos va".



Agradezco el apoyo por la publicación. Saludos.