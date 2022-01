Usuarios de aplicaciones que sirven para solicitar préstamos en línea alertaron a la ciudadanía sobre los riesgos que implica caer en manos de defraudadores, situación que denominan "préstamos del terror".Miguel Contreras, uno de los usuarios, explicó que el modus operandi de estas supuestas empresas que prestan dinero, además de advertir que no están reguladas y cobran tasas de interés excesivas."Por necesidad solicité un préstamo en una app, todo bien la primera semana, hasta que se vencía el tiempo para pagar, empezaron a acosar, a llamar a mis contactos, les mandaban fotos de que pedía prestado y no pagaba por eso les avise a mis contactos de la situación, todos entendieron y me apoyaron, yo por mi parte me puse a investigar cómo funcionan estas apps, y les cuento, en el momento de aceptar la primera validación del préstamo es ahí en donde acceden a tus contactos, tus fotos y demás cosas personales de tu teléfono", detalló.Para el entrevistado, la situación fue un verdadero infierno; aunque pagó, seguían acosándolo, por lo que decidió denunciar penalmente y cambió sus números telefónicos a fin de que lo dejaran de molestar.Este no es el único caso dado en la ciudad de Córdoba, pues poco a poco han ido saliendo otros en donde recurren a llamar a familiares, enviando fotos y mensajes intimidatorios que se vuelven una pesadilla para las personas.En este sentido, el economista Jesús Adán Castillo Durán dijo: "es cierto que hay aplicaciones, pero también hay personas que te ofrecen personalmente ese tipo de préstamos. Esas aplicaciones, al igual que las personas, no están registradas ante las autoridades financieras -como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores- por lo tanto no están ni reguladas ni vigiladas. Por ello recurren a la amenaza y la intimidación para efectuar el cobro".Su recomendación es que nunca utilicen los créditos de esas aplicaciones, ni los ofrecidos por personas cuyos negocios no sean parte del sistema de intermediación financiera legalmente establecido.