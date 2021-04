Advierten deficiencias con ley de datos biométricos 

La aprobación de la reforma en telecomunicaciones para adherir una ley de datos biométricos, donde el usuario de telefonía celular otorga número de identificación oficial y otros datos de relevancia personal a la compañía telefónica de su elección, es uno de los tres factores que incidirán de manera negativa a la mejora de la economía en México.



En lo anterior coincidió el analista financiero Enrique Trueba, al señalar que 2021 es año de retos, pues aunque el objetivo pretende combatir los delitos cometidos con el uso de teléfonos celulares y crear el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, en la práctica se ven deficiencias.



Sin embargo, el usuario no tiene toda la información sobre la obligación, uso y consecuencias legales en caso de robo, extravío y mal uso de los dispositivos móviles, lo que representa una responsabilidad legal y que además incluye una sanción económica.



Esta ley, dijo, afecta a todos los mexicanos, tanto al que compra un celular de 700, como al que usa uno de 20 mil, porque si la persona pierde su celular tendrá que hacer todo un procedimiento Ministerial para evitar que incurra en una responsabilidad legal por su mal uso.



Además, esta situación puede ser sujeta a una sanción de 89 mil pesos por omisión, al no interponer una denuncia de robo o extravío y hay mucha gente que no tiene conocimiento de estas leyes.



En la opinión de abogados constitucionalistas, explicó, es violatorio de todas las garantías individuales y con ello se avecina una serie de amparos muy fuertes, porque estas medidas políticas también tendrán una influencia en la actividad económica del país.



El especialista señaló que el segundo factor que influye en el ánimo de crecimiento económico para México, es el de la vacunación y será de acuerdo con el avance de inoculación en su población como se reactiven todas las áreas productivas.



En tercer lugar, destaca Enrique Trueba, la estadística de COVID que de acuerdo con cada región del país con medida preventiva de semáforo epidemiológico, impacta en la desaceleración de los sistemas productivos que no logran recuperarse en la producción de insumos, productos y servicios.